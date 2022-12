Quem é Paulo Pimenta, novo secretário de Comunicação anunciado por Lula

Deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul desde 2003, Paulo Pimenta foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira para comandar a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência. Pimenta é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria e teve a presidente do PT, Gleisi Hoffmann com a principal fiadora de sua candidatura à Secom.

O novo secretário de comunicação tem posições críticas à imprensa. Em discurso na Câmara em novembro, Paulo Pimenta criticou o governo de Jair Bolsonaro e afirmou que a imprensa era cúmplice do presidente.

— A imprensa brasileira é cúmplice deste desgoverno que é repleto de omissões, fake-news e ataques, deste cenário perverso e covarde instituído por Bolsonaro — disse.

Paulo Pimenta foi líder do PT na Câmara de 2018 a 2020. Durante sua atuação parlamentar, uma das iniciativas do deputado foi a apresentação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para restabelecer a exigência de diploma de jornalista para exercer a profissão. A obrigatoriedade do diploma de jornalista foi derrubada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na época, o deputado argumentou que era preciso formação técnica para exercer a profissão.

— Evidentemente que o diploma, por si só, não evita a ocorrência de abusos. Contudo, mais certo é que a ausência de formação técnica e noções de ética profissionais potencializam enormemente a possibilidade de os abusos ocorrerem — disse em entrevista à agência Câmara.

Deputado mais votado do PT do Rio Grande do Sul nas últimas quatro eleições, Paulo Pimenta coordenou a campanha do presidente Lula no estado. Pimenta é considerado da ala mais à esquerda do partido.

LEIA TAMBÉM: