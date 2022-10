Quem é Geraldo Alckmin? Conheça o vice de Lula

Neste domingo, 30, acontece o segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência da República.

A escolha para Vice-Presidência, em ambos os casos, foi de nomes conhecidos do eleitorado. O General Braga Netto é vice de Jair Bolsonaro, e Geraldo Alckmin, de Lula.

Quem é Geraldo Alckmin?

Geraldo Alckmin é ex-governador do estado de São Paulo. Alckmin deixa o Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), após mais de 30 anos para unir-se à chapa de Lula. Com longos mandatos como governador de São Paulo — de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018 — o político tem o período mais longo no comando do estado desde a redemocratização brasileira, totalizando 13 anos no poder.

O político de 69 anos é médico de formação, e também atuou como professor de medicina na Universidade Nove de Julho. Ele é também um dos fundadores do PSDB.

Seu início na carreira política foi em 1972, ao filiar-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Um ano depois, venceu sua primeira corrida política, ao tornar-se vereador em Pindamonhangaba, sua cidade natal. Ao final do mandato, foi eleito prefeito da mesma cidade.

Posteriormente, Geraldo Alckmin também elegeu-se deputado federal.

Quando Alckmin foi governador de São Paulo

A incursão de Alckmin nas disputa pelo governo do estado de São Paulo foi em 1994, quando foi convidado para compor a chapa de Mário Covas nas eleições estaduais como vice-governador. À época, Covas saiu vitorioso e também conquistou a reeleição em 2008.

Com a morte do político, em 2001, Alckmin assumiu o cargo de governador, para o qual foi reeleito no ano seguinte com 58,64% dos votos válidos no segundo turno, derrotando José Genoino (PT).

Geraldo Alckmin já disputou a Presidência da República com Lula. Em 2006, renunciou o cargo de governador para disputar as eleições presidencias pelo PSDB, mas foi derrotado pelo petista, com 39,17% dos votos no segundo turno.

Nas eleições de 2010, ele concorreu novamente ao cargo de governador no estado e foi eleito ainda no primeiro turno, com 50,63% dos votos válidos. Em 2014, manteve-se no Palácio dos Bandeirantes ao conquistar a reeleição com 57,31% dos votos válidos — também no primeiro turno.

Em 2018, Alckmin renunciou mais uma vez ao cargo de governador de São Paulo para disputar a eleição presidencial. Os resultados, porém, não foram positivos, e o político logrou apenas 4,7% dos votos válidos, o pior desempenho da história do PSDB à Presidência.

Quando Alckmin se juntou à Lula

Geraldo Alckmin permaneceu filiado ao PSDB até 2021, quando filiou-se ao PSB em meados de 2022. Em 8 de abril, foi anunciado pré-candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula.

