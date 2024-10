Quem é Doutor Furlan, prefeito eleito com o maior percentual de votos entre as capitais

O prefeito de Macapá, Doutor Furlan (MDB), que foi reeleito com 85,03% dos votos, com 99,18% das urnas apuradas, o maior percentual entre as capitais do Brasil, é adversário do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil).

Furlan nasceu em San José, na Costa Rica, onde seus pais, que são brasileiros, estavam para estudar, mas se mudou logo nos primeiros meses de sua vida para Belém, no Pará, onde se formou em medicina na Universidade Federal do Pará. Ele se estabeleceu profissionalmente como médico no Amapá e disputa eleições lá desde 2010. Foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 2014, tendo sido reeleito. Em 2020 foi eleito prefeito pela primeira vez.

Sua coligação neste ano contou com o apoio do PSD, PRD e PSB.

Seus adversários ficaram muito distantes em número de votos. Paulo Lemos (PSOL) ficou com 9,8%, Aline Gurgel (Republicanos) com 3,7%, Gilvan Borges (Avante) com 0,27%, Gianfranco (PSTU) com 0,23%, Sharon Braga (Novo) com 0,09% e Jairo Palheta (PCO) com 0,08%.

Apesar da vitória fácil, a eleição em Macapá foi palco de reviravoltas antes mesmo do período oficial de campanha. Josiel Alcolumbre (União Brasil), irmão do senador e seu suplente, era dado como certo como principal opositor ao prefeito Dr. Furlan (MDB), mas ele desistiu para tentar uma cadeira de vereador. A decisão aconteceu em meio ao favoritismo do prefeito do MDB.

Além de Alcolumbre, também são adversários do prefeito o governador Clécio Luis (Solidariedade), o ex-governador e atual ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, e o senador Randolfe Rodrigues (PT).

Se neste ano a disputa não foi acirrada, em 2020 a dinâmica foi diferente. Furlan foi o segundo mais votado na eleição de primeiro turno, mas ultrapassou Josiel no segundo turno. Na época, Davi Alcolumbre era presidente do Senado e a derrota do irmão aconteceu na esteira de uma crise energética vivida por Amapá.

No final de agosto, Furlan disse ao GLOBO que Alcolumbre, Randolfe e o governador não ajudam a prefeitura com recursos.

"A prefeitura consegue muitas emendas com o senador Lucas Barreto (do PSD do Amapá). Nesse último PAC, através do ministro (das Cidades) Jader Filho (que é do MDB, partido do prefeito), conseguimos também ser contemplados em muitas obras e projeto. Com relação ao governo do estado não temos parceria nenhuma".

Assim como em outras capitais, a segurança tem sido um dos principais temas da eleição na cidade. O prefeito culpa o governador pelos índices ruins de Amapá e lembra que Santana, próxima de Macapá, foi considerada a cidade mais violenta do Brasil segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado.

Por outro lado, os adversários do prefeito, que é médico, criticam a gestão municipal da saúde e do saneamento. A cidade ocupa a penúltima posição no ranking, que reúne as 100 maiores cidades do Brasil, de qualidade do saneamento básico elaborado pelo Instituto Trata Brasil divulgado no ano passado.