Quem é Cida Gonçalves, que estará à frente do Ministério das Mulheres

Aparecida Gonçalves, ou Cida Gonçalves, como é conhecida, não é um nome novo no trabalho com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Especialista em gênero e violência contra a mulher, a futura gestora do Ministério das Mulheres, cujo nome foi anunciado na manhã desta quinta-feira (22) em pronunciamento de Lula em Brasília, já foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres em governos anteriores de Lula e Dilma Roussef (PT).

De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cida chegou a se candidatar, em 1988 e 2000, ao cargo de vereadora no estado. Nos últimos anos, vinha trabalhando como consultora em políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e dava workshops sobre o tema. Ela ajudou na articulação e fundação da Central dos Movimentos Populares do Brasil. A nova ministra também integrou a equipe de transição do novo governo.

Cida foi um dos 16 nomes confirmados por Lula. Confira as outras 15 nomeações para liderar as equipes ministeriais no próximo governo:

