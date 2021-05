Queiroga revela conversas com Moderna para compra de vacinas contra covid

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira ter conversado com representantes da Moderna com o objetivo de fechar um acordo para a aquisição da vacina do laboratório norte-americano contra a covid-19.

"Conversei hoje com representantes da Moderna, momento em que expressei o interesse do Ministério da Saúde e do governo brasileiro em firmar parcerias com a fabricante para o fornecimento de vacinas com alta capacidade de resposta a variantes da Covid19", disse ele, no Twitter.

Ainda no início de março, antes de Queiroga substituir Eduardo Pazuello no comando da pasta, o Ministério da Saúde chegou a informar que estava "praticamente na fase final de negociações" com a Moderna para fechar um contrato para a compra de imunizantes, o que não ocorreu até o momento.

Segundo comunicado da pasta na ocasião, representantes da Moderna confirmaram ao então secretário-executivo da Saúde, Élcio Franco, que poderiam entregar em 2021 ao Brasil 13 milhões de doses do imunizante.