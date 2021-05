Queiroga faz mudanças na Saúde e exonera diretor de equipe de Pazuello

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez novas mudanças na equipe, substituindo diretores que integraram a equipe do ex-ministro Eduardo Pazuello. O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira traz a exoneração do coronel do exército Nivaldo Alves de Moura Filho do cargo de diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Para seu lugar, foi nomeado Márcio Neves Arbach. Ele é servidor de carreira do Ministério da Cidadania e atuava como coordenador-geral de Controle em Demandas Externas na Pasta.

Também foram nomeados Giovanny França para o cargo de Diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis do Ministério da Saúde, e Musa Denaise de Melo como diretora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Os dois são servidores de carreira da Saúde França é doutor em epidemiologia e Melo é pós-graduada em Saúde Coletiva.

Na quinta-feira, Luiz Villela Blumm foi nomeado para o cargo de subsecretário de Assuntos Administrativos da secretaria-executiva do Ministério da Saúde. Anteriormente, ele era diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

