Queda de ponte: caminhões despejaram 76 toneladas de ácido sulfúrico no Rio Tocantins, diz ANA

A queda da estrutura da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), ocasionou no vazamento de 76 toneladas de ácido sulfúrico no Rio Tocantins, proveniente dos caminhões que caíram no desabamento da via.

As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) nesta segunda-feira, 23, que alertou as autoridades locais que o vazamento pode impactar até 19 municípios da região. O produto químico é tóxico e corrosivo.

O desabamento aconteceu na tarde do último domingo, e tem ao menos uma pessoa morta e 16 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil de Estreito (MA).

Três carretas, três motos e um carro de passeio caíram no curso d'água. Segundo a ANA, os caminhões transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico.

No mesmo dia, a Defesa Civil emitiu um alerta urgente para a população das duas cidades na margem do rio, para evitarem qualquer contato com o curso da água.

O órgão federal alertou que 11 cidades do Tocantins e oito do Maranhão podem sofrer impacto com o vazamento.