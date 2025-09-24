Queda de avião no Pantanal deixa 4 mortos; arquiteto mundialmente renomado está entre as vítimas

Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07h50.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 07h56.
Quatro pessoas morreram na queda de um avião na noite desta terça-feira, 23, na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
Entre as vítimas estão o arquiteto Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial, o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista, além do piloto da aeronave, Marcelo Pereira de Barros.
De acordo com informações da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, a aeronave pegou fogo após atingir o solo, em uma área próxima à fazenda Barra Mansa, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.
Ainda não há confirmação sobre as causas do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado foram mobilizados para atender a ocorrência.
*Matéria em atualização
** Com informações do O Globo