Queda de avião no Pantanal deixa 4 mortos; arquiteto mundialmente renomado está entre as vítimas

Quatro pessoas morreram na queda de um avião na noite desta terça-feira, 23, na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Entre as vítimas estão o arquiteto Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial, o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista, além do piloto da aeronave, Marcelo Pereira de Barros.

De acordo com informações da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, a aeronave pegou fogo após atingir o solo, em uma área próxima à fazenda Barra Mansa, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.

Ainda não há confirmação sobre as causas do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado foram mobilizados para atender a ocorrência.

*Matéria em atualização

** Com informações do O Globo