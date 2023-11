Que horas será divulgado o gabarito do Enem 2023? Veja como consultar

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiram adiantar a divulgação do gabarito oficial e os Cadernos de Questões para está terça-feira, 14. O edital previa a disponibilidade até o dia 24 de novembro.

O estudante que realizou o exame nos dias 5 e 12 de novembro poderá conferir o seu desempenho a partir das 19h. Foram 180 questões, 90 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias e 90 sobre linguagens e ciências humanas, além da redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres no país.

As notas do exame podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como consultar o gabarito oficial do Enem 2023?

Os estudantes poderão consultar o gabarito oficial do Enem na página do participante.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2023?

Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2023 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.

Como calcular a nota do Enem?

O Enem define a nota com base na Teoria de Resposta do Item (TRI). Nessa metodologia, o modelo aplicado ao exame considera três parâmetros para cada item. Os itens são posicionados em uma escala de dificuldade, e a nota do candidato é estimada a partir da combinação do nível de dificuldade das perguntas com a coerência das respostas dos estudantes.

Quem erra as questões mais fáceis, mas acerta as difíceis pode acabar ficando com uma nota menor do que quem acertou as perguntas mais fáceis e errou as difíceis. Essa é uma forma de não premiar os chutes. Isso porque, se o candidato acertar as questões mais difíceis e errar as fáceis, o sistema poderá entender que ele deu sorte nas respostas. Ou seja, o resultado do Enem não depende apenas da quantidade de questões que o aluno acertou, mas do nível de dificuldade delas e da coerência pedagógica do conjunto de respostas do candidato.