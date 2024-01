Que horas sai o resultado do Enem 2023? Veja como consultar a nota no site

Nesta terça-feira, 16, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulga as notas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), principal prova do país para acesso ao ensino superior público e privado.

Os alunos que realizaram o Enem devem consultar a nota final por meio da URL do Inep enem.inep.gov.br. Por lá, também é possível ter acesso às provas dos outros anos. Estarão disponíveis a nota geral do Exame, bem como o desempenho em cada uma das disciplinas — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e de Matemática — e redação. Ao todo, mais de 2,7 milhões de pessoas podem conferir suas notas no Enem de 2023.

As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, foram realizadas em 5 e 12 de novembro na versão regular. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação do exame para quem perder o exame por motivos justificáveis.

Que horas sai o resultado do Enem 2023?

O Ministério da Educação (MEC) afirma que as notas ficarão disponíveis no site do Inep logo após entrevista coletiva para imprensa, que foi marcada para as 9h desta terça (horário de Brasília).

Como conferir a nota do Enem 2023?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Sisu terá mudanças em 2024

O acesso a vagas do ensino superior por meio do Sistema de Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá pela primeira vez em apenas uma edição, em janeiro de 2024. A informação consta de divulgação feita pelo governo federal no edital divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 29. Em edições anteriores, o Sisu também abria concorrência no meio do ano.

O acesso a vagas do ensino superior por meio do Sistema de Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá pela primeira vez em apenas uma edição, em janeiro de 2024. A informação consta de divulgação feita pelo governo federal no edital divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 29. Em edições anteriores, o Sisu também abria concorrência no meio do ano.

Os candidatos que forem aprovados para o início das aulas no segundo semestre de 2024 deverão seguir o calendário acima, ou seja, fazer a matrícula em fevereiro.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados, por curso e modalidade de concorrência, em ordem de classificação, os candidatos dentro do número de vagas ofertadas.

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

(Com Estadão Conteúdo)