Que horas sai o resultado da eleição?

Nas Eleições de 2022, o eleitor terá um período de votação diferente dos demais anos. As urnas abrem às 8 horas no domingo e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

No Acre, a votação será das das 6h às 15h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, das 7h às 16h; Fernando de Noronha (PE), das 9h às 18h, e Amazonas, das 7h às 16h, com exceção dos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, nos quais a votação será das 6h às 15h.

Quando começa a apuração?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, às 17h, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números poderão ser acompanhados pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2022.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME vai trazer a apuração em tempo real de todos os cargos eletivos que estão em disputa em 2022: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador.

Pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis nas lojas Android e iOS, também será possível acompanhar os resultados. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

Candidatos para presidente

O cenário da disputa pela Presidência da República tem 11 nomes que se colocaram como opção para assumir o Palácio do Planalto. Os três que mais pontuam nas pesquisas de intenção de voto são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Ainda são candidatos Eymael (Democracia Cristã), Felipe D’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), e Vera Lúcia (PSTU). Veja o perfil de todos os candidatos a presidente.

Candidatos ao Governo por estado

