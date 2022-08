Quarta dose da Pfizer reduz risco de contrair Covid, diz estudo

Trabalhadores de hospital que receberam uma quarta dose da vacina de RNA mensageiro da Pfizer ficaram muito menos propensos a contrair Covid-19 do que os colegas com três doses, de acordo com um estudo.

Os resultados, publicados nesta terça-feira (2) pela Associação Médica Americana, são os mais recentes a confirmar os benefícios de um segundo reforço contra infecções causadas pela variante ômicron. Os autores do estudo apontaram uma dose extra como ferramenta para evitar a escassez de pessoal médico e poupar os sistemas de saúde em tempos de maior tensão.

A pesquisa foi conduzida em Israel, onde um rápido início da vacinação forneceu aos cientistas dados do mundo real sobre a eficácia da vacina. O país começou a oferecer um segundo reforço para idosos, profissionais de saúde e pessoas com sistema imunológico enfraquecido em janeiro.

Os Estados Unidos estão agora considerando a possibilidade de expandir a elegibilidade para as segundas doses de reforço em meio à disseminação da variante BA.5 da Ômicron.

Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que receberam uma quarta dose de vacina com RNA mensageiro em janeiro mostraram uma taxa de 7% de infecções. Aqueles com três doses — a terceira foi administrada no final de setembro — tiveram uma taxa de infecção de 20%.

Muitos profissionais de saúde em Israel optaram por não receber uma quarta dose em janeiro, disseram os cientistas, assumindo que não faria muita diferença.

“A suposição comum era que a combinação de gravidade reduzida da variante Ômicron e a proteção dada pelas três primeiras doses de vacina não criava valor agregado para a quarta vacina”, escreveram. Mas para a equipe médica, eles argumentaram que essa diferença é importante porque “a quarentena e o isolamento de um grande número de profissionais de saúde podem prejudicar a capacidade de funcionamento do sistema”.

(Bloomberg)

