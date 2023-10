Quarta aeronave da FAB com 207 brasileiros repatriados de Israel chega ao RJ

A quarta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na "Operação Voltando em Paz", de repatriação de brasileiros em Israel, chegou ao Brasil na madrugada deste sábado, 14. Foram trazidos de volta ao país 207 brasileiros e quatro animais de estimação (dois cães e dois gatos).

A aeronave chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 2h44. Ao todo, o Brasil já repatriou 701 pessoas em uma semana desde que teve início o conflito, no dia 7 de outubro.

Os 207 brasileiros repatriados desta vez irão, agora, para 18 cidades diferentes.

Sexta aeronave aguarda brasileiros que estão em Gaza

A sexta aeronave da missão, que foi cedida pela presidência da República, aguarda para repatriar cerca de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e se deslocaram neste sábado, 14, rumo ao sul da região para atravessarem a fronteira com o Egito.