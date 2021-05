Quarentena em SP: comércio terá capacidade de 60% a partir de junho

O governo de São Paulo decidiu manter a fase de transição da quarentena até o dia 31 de maio, mas com alteração na capacidade dos estabelecimentos a partir do dia 24 de maio. Na próxima semana a capacidade passa dos atuais 30% para 40%. A partir do dia 1° de junho há uma mudança maior nas regras. O horário de funcionamento dos estabelecimentos será ampliado em uma hora, podendo abrir até as 22 horas (atualmente é só até 21 horas). A capacidade também será aumentada para 60%.

Em junho, o começo do toque de recolher também será alterado, de 21 horas para 22h. A validade permanece até 5h. Parques estaduais e municipais podem abrir das 6h às 18h. O teletrabalho para atividades administrativas não essenciais continua obrigatório.

Regras da quarentena em SP válidas de 24 de maio a 31 de maio

Comércio, shoppings, restaurantes, salões e academias: permitida a abertura das 6h às 21h, com capacidade de 40%

Bares só podem funcionar na modalidade restaurante, seguindo as mesmas regras

Teletrabalho de serviços administrativos é obrigatório

Parques podem abrir das 6h às 18h

Atividades culturais (museus, galerias e similares): das 6h às 21h, com capacidade de 40%

Toque de recolher das 21h às 5h

Igrejas e templos podem abrir, com capacidade de 40%

Regras da quarentena em SP válidas a partir de 1° de junho

Comércio, shoppings, restaurantes, salões e academias: permitida a abertura das 6h às 22h, com capacidade de 50%

Bares só podem funcionar na modalidade restaurante, seguindo as mesmas regras

Teletrabalho de serviços administrativos é obrigatório

Parques podem abrir das 6h às 18h

Atividades culturais (museus, galerias e similares): das 6h às 22h, com capacidade de 60%

Toque de recolher das 22h às 5h

Igrejas e templos podem abrir, com capacidade de 60%

*Reportagem em atualização.