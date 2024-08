Quando volta a fazer frio em SP? Semana começa quente, mas temperaturas devem cair; veja previsão

Antes de chegar ao fim, o mês de agosto terá mais uma frente fria que irá derrubar as temperaturas. Isso porque, segundo o Metsul, uma massa de ar frio com origem na Argentina e Uruguai avança através do Sul do Brasil entre sexta-feira, 23, e sábado, 24 e esse ar frio irá chegar ao Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

Essa será a segunda onda de frio do mês, que teve uma primeira quinzena com recorde de baixas temperaturas, enquanto o último fim de semana foi marcado por recordes de calor, o que evidência as mudanças bruscas de tempo de agosto.

Quando chega o frio?

De acordo com o Climatempo, essa "gangorra térmica" é comum para essa época do ano, mas está sendo sentida com muita intensidade em 2024.

A previsão do órgão de meteorologia mostra que entre os dias 24 e 27 de agosto, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão temperaturas entre 5ºC e 7°C menores do que a média.

No Sudeste e Centro-Oeste, o frio será sentido com temperaturas entre 1ºC e 3ºC menores em São Paulo, Mato Grosso do Sul e uma parte do Mato Grosso.

Baixa umidade junto com onda de calor

Junto com o recorde de calor, uma forte de massa de ar seco baixou os níveis de umidade em todo o Brasil desde o fim de semana dos dias 17 e 18 de agosto e deixou várias regiões em estado de alerta para o perigo que esse fenômeno traz à saúde.

Desde o último domingo, a umidade relativa do ar tem ficado abaixo de 12% em várias localidades, um nível considerado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um dos destaques do dia foi a capital paulista, onde a umidade relativa do ar caiu para apenas 12% às 15h na estação meteorológica automática do Mirante de Santana. Esse nível de umidade não era registrado em São Paulo desde o dia 22 de novembro de 2021. Além da umidade extremamente baixa, os termômetros na capital marcaram 32,3 ºC.

Regiões em estado de emergência

De acordo com o Climatempo, várias regiões do Brasil ficaram com os níveis de umidade críticos.

Goianésia-GO: 8% de umidade às 15h

Barretos-SP: 9% de umidade às 16h

Castro-PR: 9% de umidade às 16h

Cuiabá-MT: 10% de umidade às 18h

São Paulo-SP (Mirante de Santana): 12% de umidade às 15h