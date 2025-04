Quando vai fazer frio intenso no Brasil novamente? Veja previsão

A onda de frio prevista para os próximos dias no estado de São Paulo, com mínima de 10°C, é fake news. Não há previsão de entrada de ar polar intenso no Brasil antes do dia 23 de abril, segundo meteorologistas da Climatempo. Até lá, o clima será de outono típico: tardes quentes e noites amenas.

A primeira frente fria do outono já passou — foi no início de abril e causou recordes de temperatura no Sul, Sudeste e até no Centro-Oeste. A próxima massa de ar polar, de trajetória continental, tem potencial para provocar uma queda mais acentuada de temperatura, atingindo inclusive áreas da região Norte com o fenômeno da friagem.

O meteorologista Vinícius Lucyrio aponta que o frio poderá ser mais intenso do que o registrado no começo do mês. “É provável que cause temperaturas abaixo dos 10°C no Paraná, em Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo”, afirma. A força e os impactos no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dependem da formação de um ciclone extratropical associado à frente fria.

Feriado de Páscoa e Tiradentes terá clima quente e chuva isolada

O terceiro fim de semana de abril será prolongado com os feriados da Páscoa (sexta-feira, 18) e Tiradentes (segunda-feira, 21), mas sem previsão de frio intenso. A frente fria que passa pela costa do Sul e Sudeste antes do feriado não terá força para avançar pelo interior do país.

No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o calor deve predominar, com temperaturas acima dos 30°C à tarde. Já o Sudeste e o Sul terão noites amenas e tardes quentes, com mínimas entre 17°C e 20°C, podendo ficar abaixo de 15°C nas áreas serranas.

A chance de chuva existe para quase todas as regiões, mas de forma isolada, com pancadas no fim da tarde e à noite. A exceção será o litoral da Bahia e áreas do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, onde a chuva pode ser moderada a forte e mais frequente.

No Sul, o início do feriadão terá chuva concentrada no Paraná, Vale do Itajaí e litoral de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul começa com tempo mais firme, mas deve observar aumento de instabilidades nos dias 20 e 21.

O clima muda apenas na semana seguinte ao feriado, com a chegada da frente fria mais intensa. Até lá, as temperaturas seguem dentro da média para o mês de abril.