Quando vai esfriar em SP? Próximos dias devem ter frente fria e chuva; veja previsão

Depois do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, um ciclone formado no litoral do estado pode trazer, ao longo da semana, chuvas e frio a outras regiões do Brasil. São Paulo é uma delas: a mudança brusca de tempo na capital paulista deve começar na sexta-feira, 19, e a cidade está sob "alerta amarelo" de chuvas intensas, segundo o Inmet. O mesmo pode ocorrer no Sul do Rio de Janeiro e no Sudeste de Minas Gerais.

O ciclone formado no Rio Grande do Sul deve proporcionar chuvas com volumes bastante significativos sexta e sábado, segundo previsão do tempo. Na noite desta terça-feira, a tempestade no Sul deixou 574 mil pessoas sem energia elétrica em ao menos cinco regiões e a tendência é que a situação se agrave com a chegada do ciclone.

Veja a previsão do tempo nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Para São Paulo, o Climatempo alerta para pancadas de chuva na tarde e noite dessa quinta-feira, 18, com possíveis 15 mm. Na sexta, a previsão sugere para chuva durante o dia inteiro, com possíveis 35 mm. Para o fim de semana, a estimativa do instituto é chuva intensa.

Como ficará o tempo até o fim da semana?