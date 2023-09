Quando o calor volta a São Paulo? Temperatura deve passar de 30ºC neste fim de semana

Depois da passagem da frente fria na quinta-feira, 14, que derrubou a temperatura na cidade de São Paulo, os próximos dias serão de calor.

Nesta sexta-feira, 15, a máxima deve ser de 20º, mas no fim de semana, os termômetros devem chegar a 28ºC no sábado, 16, e a 31ºC no domingo, 17, sem previsão de chuva, de acordo com a Meteoblue.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o sol apareceu entre nuvens e ajudou a diminuir a sensação de frio na cidade, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas ao longo da manhã desta sexta-feira. No fim da tarde, porém, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima.

No sábado, o sol volta a predominar, com temperaturas mais baixas durante a madrugada e em rápida elevação no decorrer do dia, de acordo com o CGE.

No domingo, o dia segue com sol e temperaturas em elevação. No fim do dia a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, entretanto não há condição de chuva para a Grande São Paulo.

Veja como fica o tempo nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 13ºC e 20ºC

Sábado: entre 13ºC e 28ºC

Domingo: entre 17ºC e 31ºC

Segunda-feira: entre 20ºC e 31ºC

Conforme a Meteoblue, para a próxima semana, a expectativa é que os dias mais quentes sejam na quinta-feira, 21, e na sexta, 22, quando a máxima registrada poderá ser de 34ºC em ambos os dias.