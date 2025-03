Quando o 13º dos aposentados será pago? O que se sabe sobre o adiantamento prometido pelo governo

O governo federal avalia antecipar novamente o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em 2025, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A decisão, no entanto, ainda precisa ser formalizada por meio de um decreto presidencial. A definição deve sair nos próximos dias.

A medida repete iniciativas adotadas nos últimos anos. Em 2024, o pagamento ocorreu entre abril e maio; já em 2023, entre maio e junho. Segundo Ceron, a antecipação deve seguir um desses dois modelos.

"Está em avaliação [a antecipação do 13º do INSS]. Não tem decisão ainda tomada. As discussões são para antecipação em abril e maio ou maio e junho, em qual dessas janelas se fará essa antecipação. Provavelmente, ficará entre essas duas janelas", disse Ceron durante entrevista coletiva no Ministério da Fazenda.

Valores pagos em fevereiro apontam magnitude da folha

Em fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagou R$ 82,2 bilhões a mais de 40 milhões de beneficiários. Cerca de 70% dos aposentados e pensionistas, ou 28,5 milhões de pessoas, receberam um salário-mínimo (R$ 1.518).

Outros 12,2 milhões têm benefícios acima do piso nacional. Dentro desse grupo, 10,6 mil recebem o valor máximo pago pela Previdência, conhecido como teto.

A antecipação do abono de fim de ano tem sido utilizada como estratégia de estímulo à economia, ampliando a circulação de renda no primeiro semestre. Contudo, o governo não detalhou se há previsão de impacto fiscal, nem se a medida será compensada em outra frente do Orçamento.

Quem tem direito de receber o 13º dos aposentados?

Se confirmada, a antecipação do 13º salário deverá beneficiar quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão pagos pela Previdência Social.

O governo ainda não divulgou o número estimado de beneficiários em 2025. Em 2024, por exemplo, foram 33 milhões de pessoas.

Quando o 13 do INSS deve ser pago em 2025

O martelo ainda será batido pelo governo federal e informado por meio de um decreto. Mas, segundo Ceron, a tendência é que as parcelas de antecipação do 13º do INSS seja pago ou entre abril e maio ou entre maio e junho.

Em 2024, 33,7 milhões de beneficiários receberam o repasse em duas parcelas, em abril e maio. Normalmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.

Em 2023, a antecipação as parcelas foi paga em maio e junho.