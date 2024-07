Quando deve acabar o frio no Sul? Região registra temperaturas negativas

Nos últimos dias, uma intensa onda de frio tem causado uma queda significativa nas temperaturas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A previsão para os próximos dias aponta para a continuidade do clima frio, com temperaturas mínimas bastante baixas e a possibilidade de geadas em diversas regiões.

Clima em Santa Catarina

Em Florianópolis, a semana começou com temperaturas mínimas em torno de 8°C e máximas que não devem ultrapassar os 25°C. Nos próximos dias, as mínimas continuarão baixas, com previsão de 10°C para amanhã e de 7°C na quarta-feira. A sensação térmica pode chegar a 5°C em alguns momentos, especialmente durante as madrugadas. A umidade relativa do ar ficará em torno de 71% a 90%, sem previsão de chuva significativa.

Clima no Rio Grande do Sul

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano nesta segunda-feira, com os termômetros marcando 2,4°C ao amanhecer e uma sensação térmica de 1,1°C. Para os próximos dias, a previsão indica uma leve elevação nas temperaturas, com mínimas variando entre 6°C e 13°C e máximas que podem alcançar até 19°C. A cidade deve permanecer sem chuva até quarta-feira, quando há uma pequena chance de precipitações leves.

Clima no Paraná

Em Curitiba, as temperaturas também estão bastante baixas. A mínima registrada hoje foi de 5°C, com máxima de 19°C. Para os próximos dias, a previsão aponta uma ligeira elevação nas temperaturas, com mínima de 5°C e máxima de 22°C na terça-feira. A umidade do ar deve variar entre 63% e 87%, e não há previsão de chuva significativa até o final da semana.

Vai chover no Rio Grande do Sul?

Os três estados têm apresentado boa qualidade do ar, com índices de pico de poluição variando de 20 a 42, considerados excelentes. Não há previsão de chuvas significativas em Santa Catarina e Paraná, com probabilidades de precipitação abaixo de 10% até a sexta-feira. No Rio Grande do Sul, há uma expectativa de pancadas de chuva a partir de quarta-feira, com uma probabilidade de 52% a 81% de precipitação até o sábado.

Quando acaba o frio na região Sul?

A massa de ar polar que causou essa queda brusca de temperatura deve perder força gradualmente ao longo da semana. Mesmo assim, é importante que a população tome medidas preventivas contra o frio, especialmente crianças e idosos, que são mais vulneráveis às baixas temperaturas. O uso de roupas adequadas, a hidratação constante e a manutenção de ambientes aquecidos são fundamentais para enfrentar esse período de frio intenso.

A previsão indica que o mês de julho ainda terá dias gelados e possíveis formações de geada, especialmente nas regiões serranas e de fronteira dos estados do Sul. Alternâncias entre dias frios e mais quentes podem ocorrer na segunda quinzena do mês, aumentando o risco de temporais devido às oscilações térmicas.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.