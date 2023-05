Quando acaba o frio em SP? Capital tem menor temperatura do ano; veja previsão para semana

A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 16, pelo segundo dia consecutivo um novo recorde de temperatura média mínima, de 9,8°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Os termômetros chegaram a bater 3,9°C na estação meteorológica de Capela do Socorro/Parelheiros, na zona sul. Foi a menor mínima absoluta do ano.

Até então, a madrugada mais fria havia sido registrada nesta segunda-feira, 15, com 10,9°C de média na cidade. Já o menor valor absoluto, de 5,6°C, havia sido notificado no dia 21 de abril, também na região de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. De acordo com a CGE, o frio não deve cessar ao longo dos próximos dias.

Esta terça será marcada por sol entre poucas nuvens e temperatura em lenta e gradual elevação. Os termômetros devem atingir os 23°C durante a tarde. O tempo seco provoca a redução dos índices de umidade relativa do ar, com valores mínimos em torno dos 30°C. O dia deve terminar sem previsão de chuva e ligeiro aumento da nebulosidade.

Frio não acaba nessa semana

A capital paulista permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal na última quinta-feira, 11. A semana segue sem previsão de chuva, com tardes ensolaradas e madrugadas frias não só na capital paulista como em outras cidades das Grande São Paulo. O ar seco reduz os índices de umidade do ar, com valores mínimos entre 30% e 40%.

Na quarta-feira, 17, também não há previsão de chuva para a capital e a região metropolitana. A madrugada mais uma vez vai registrar sensação de frio, com termômetros na casa dos 12°C. Segundo o CGE, o amanhecer será com sol e probabilidade de formação de névoa úmida. A temperatura máxima atinge os 22°C no período da tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 35%.

Na quinta-feira, 18, o cenário atmosférico se mantém inalterado. Deve fazer frio no decorrer da madrugada com termômetros em torno dos 12°C. A presença do sol entre poucas nuvens reduz a sensação de frio durante a tarde, que deve registrar máxima de 22°C e porcentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 40%.

Baixas temperaturas foram registradas no Estado

Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 5,0°C em Rancharia, 5,8°C em Barra do Turvo, 6,3°C em Ituverava, 7,5°C em Itapira, 8,8°C em Piracicaba, 8,9°C em Barueri e 8,5°C em São Luiz do Paraitinga.

De acordo com a Climatempo, a presença do ar frio de origem polar sobre São Paulo reduziu o nível de umidade no ar em todo o Estado, além de ter acarretado queda da temperatura. Valores de umidade relativa do ar entre 11% e 20% devem ser observados ao longo da semana em várias regiões do Estado de São Paulo.

Isso porque, com o aquecimento natural do ar e sem expectativa de chuva pelo menos até o fim de semana, a umidade relativa tende a baixar.