Quando abre o Fies 2024? Saiba porque o edital foi adiado

Nesta terça-feira, 16, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as notas individuais do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), principal prova do país para acesso ao ensino superior público e privado.

Com a nota, os alunos que se enquadrarem nos requisitos podem se inscrever no programa do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Porém, o calendário do programa ainda não tem prazo de divulgação.

Na coletiva realizada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo INEP nesta terça-feira, 16, o ministro Camilo Santana declarou que divulgará em breve o prazo para abertura do FIES.

Santana declarou, ainda, que o governo tem intenção em 2024 de unir o Prouni ao FIES, possibilitando que um estudante possa utilizar 50% da bolsa do ProUni e a outra metade seja paga por meio do Fies.

Por que o Fies foi adiado em 2024?

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 16, o ministro Camilo Santana declarou que o adiamento no edital do Fies de 2024 acontece porque a pasta ainda está no processo de alteração das regras do programa de financiamento do governo federal.

Quem pode se inscrever no Fies?

Pode se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), a partir da edição de 2010, que tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

O bolsista parcial do Programa Universidade Para Todos ( Prouni ) poderá participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas no edital do processo seletivo vigente.

Como saber quais faculdades aceitam FIES?

Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar o Portal Acesso Único, clicar no botão “Consultar oferta de vagas”. Serão exibidas as vagas disponíveis por:

Estado

Município

Nome do curso

Conceito do curso no MEC

Opcionalmente, é possível escolher a instituição de ensino e o local de oferta.

O que é o Fies?

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que visa conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao Programa.