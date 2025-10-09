Qualquer ajuste fiscal com crescimento de 1% está fadado ao fracasso, diz secretário da Fazenda

— Qualquer ajuste fiscal que a gente pensar, com o país crescendo 1% em média ao ano, está fadado ao fracasso, porque o país cresce muito pouco, a receita não responde. Você não tem como estabilizar, do ponto de vista fiscal, um país que não cresce — disse.

O secretário defendeu que o Brasil precisa buscar uma trajetória de crescimento mais estável, sem “crescer aos solavancos”. No ano passado, a economia brasileira cresceu 3,4%, e a previsão de alta para este ano gira em torno de 2,4%.

— A gente não pode achar que o Brasil está condenado a crescer 1,5% ao ano, porque isso não constrói uma nação.

Mello destacou ainda a recuperação do crédito habitacional, que já representa 10% do PIB, e afirmou que há espaço para dobrar essa fatia em até dez anos. Para isso, segundo ele, será necessário repensar o modelo de financiamento da habitação, que hoje depende fortemente da poupança. Taxa de juros

Outro fator importante para esse aumento é a queda na taxa de juros, o que Mello disse esperar que aconteça em breve: “se não no final deste ano, no início do ano que vem”.

— É preciso que o Brasil repense a forma de financiar a habitação e traga novas fontes de financiamento para essa finalidade — afirmou o economista.