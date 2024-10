Qual o número de André Fernandes no 2º turno das eleições 2024 para prefeito de Fortaleza?

O candidato André Fernandes (PL) concorre ao cargo de prefeito de Fortaleza no segundo turno das eleições municipais em 2024 com o número 22 na urna.

Eleitores de 51 cidades vão às urnas no próximo dia 27 de outubro para escolher o prefeito pelos próximos quatro anos.

A votação está marcada para o dia 27 de outubro.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília, caso não haja fila.

Com quantos votos o candidato vence no segundo turno?

No Brasil, para que um candidato seja eleito para prefeito no segundo turno das eleições 2024 ele precisa alcançar a maioria dos votos válidos.

O que faz um prefeito?

Segundo o TSE, cabe à prefeita ou ao prefeito desenvolver funções sociais de um município e garantir o bem-estar de seus habitantes por meio de ações como:

organizar os serviços públicos de interesse local;

proteger o patrimônio histórico-cultural do município;

garantir o transporte público e a organização do trânsito;

atender a comunidade, ouvindo suas reivindicações e seus anseios;

pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques;

zelar pelo meio ambiente, pela limpeza do município e pelo saneamento básico;

implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças;

arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma possível.

Quem é obrigado a votar nas eleições de 2024?

Em 2024, o voto é obrigatório para eleitores que nasceram entre 1954 e 2006. Ou seja, o voto é necessário para eleitores de 18 a 70 anos de idade.

Há também o voto facultativo, que se aplica aos seguintes casos:

Maiores de 16 anos e menores de 18 anos;

Maiores de 70 anos;

Analfabetos.

Onde acompanhar o resultado da apuração?

É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 27, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.