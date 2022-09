Qual o clima para o fim de semana? Região Sul tem previsão de temporais e geada

Segundo nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mudanças significativas no tempo na Região Sul do Brasil são esperadas para este fim de semana.

Quedas acentuadas de temperatura na faixa que se estende do sul do Mato Grosso do Sul até o leste do Paraná são esperadas neste sábado, 10. Algumas regiões do leste de São Paulo também deverão sentir a onda de frio.

Durante a madrugada, massas de ar frio e seco avançam pelo Rio Grande do Sul, e devem se chocar com uma massa contrária de ar quente e úmido - o que pode resultar em temporais. É esperada mínima de zero grau. As regiões Sul e Sudeste gaúchas têm, ainda, previsão de geada.

Já no domingo, 11, geadas atingem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente nas áreas de planalto e serra e, também, na Campanha Gaúcha. A mínima esperada é novamente de zero grau. Santa Catarina e Paraná seguem o dia com previsão de chuva forte.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.