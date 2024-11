Quais são os 5 maiores estados produtores de petróleo no Brasil

O Brasil carrega atualmente o posto de 9° maior produtor de petróleo de todo o planeta, segundo o que diz o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Em todo o país, dez estados estão encarregados da produção de petróleo.

Os maiores pontos de produção, estão localizados ao sudeste do país, mais especificamente, nas plataformas em alto-mar localizadas em São Paulo, Espirito Santo e Rio de Janeiro, mas não só elas, no Nordeste, mesmo que em menor escala, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe também produzem.

Como funciona a produção de petróleo?

O petróleo é encontrado em reservatórios profundos, tanto em terra firme quanto abaixo do fundo do mar. A exploração do petróleo envolve basicamente três etapas essenciais, sendo a primeira a prospecção, que consiste na localização de bacias sedimentares por uma análise minuciosa do solo e do subsolo.

Nessa fase, geólogos avaliam a probabilidade de encontrar rochas-reservatório que contenham petróleo aprisionado. Esse processo é realizado com auxílio de diferentes métodos, como o uso de imagens de satélites, e de equipamentos específicos.

Entre eles estão o gravímetro, que detecta pequenas variações na gravidade indicando possíveis fluxos subterrâneos de petróleo, e o magnetômetro, que mede mudanças no campo magnético também causadas por esse fluxo. Além disso, os "sniffers", ou farejadores eletrônicos, conseguem identificar a presença de hidrocarbonetos, os componentes principais do petróleo.

Outro recurso importante na prospecção são os sismógrafos, que criam ondas de choque transmitidas pelas rochas e refletidas de volta à superfície, revelando informações sobre a formação subterrânea. Essas ondas podem ser geradas de diversas maneiras, como por canhões de ar comprimido, que disparam pulsos na água e, com ajuda de hidrofones, captam as ondas refletidas. No solo, essa técnica pode envolver o uso de explosivos ou caminhões impactadores, que golpeiam chapas metálicas no terreno para gerar as ondas necessárias para o estudo.

Quais são os estados que mais produzem?

De acordo com um levantamento publicado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), os estados do Brasil que mais produzem são: Rio de Janeiro, com 134.174 barris por dia. Em seguida, estão Espírito santo 51.480 por dia e Rio Grande do Norte com 9.410.

Veja quais são os 5 maiores produtores de petróleo do Brasil

1- Rio de Janeiro - 134.174 barris/dia

2- Espírito Santo - 51.480 barris/dia

3- Rio Grande do Norte - 9.410 barris/dia

4- São Paulo - 5.901 barris/dia

5- Amazonas - 5.901 barris/dia