Quais os estados onde é mais fácil inovar no Brasil? Ranking responde

São Paulo é o estado com maior potencial de inovação do Brasil, segundo dados do Índice FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) de inovação dos estados, divulgados nesta quinta-feira, 30. No ranking geral, os paulistas também lideram. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em segundo e terceiro, respectivamente, completam o pódio. As três posições permanecem inalteradas nos últimos cinco anos.

Para definir os estados com maior potencial de inovação, o ranking avalia o capital humano graduado, pós-graduado, com mestrado e doutorado. São considerados ainda os investimentos e financiamentos públicos em ciência e tecnologia, a infraestrutura e as instituições.

Os estados que obtiveram melhor desempenho na comparação com 2022 foram:

Goiás, que saiu da 11ª posição para a 8ª;

Ceará e Piauí que subiram duas posições, ocupando a 10ª e a 22ª posições, respectivamente;

Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Alagoas, que subiram cada um uma posição.

Os estados com piores evoluções de desempenho na comparação temporal foram:

Roraima, que caiu cinco posições, passando a ocupar a última posição (27ª);

Bahia, com menos três, saindo da 9ª para a 12ª colocação.

Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Sergipe, Maranhão e Mato Grosso perderam uma posição.

Sudeste mantém a liderança após queda na pandemia

O Sudeste manteve a primeira posição pelo segundo ano seguido. Em 2020, no início da pandemia de covid-19, a região caiu da primeira posição para a terceira. Em 2021, seguiu em queda e ficou na quarta colocação.

Em 2022, com a retomada com vacinação em massa, a região retomou a liderança. Ainda na comparação regional, o Centro-Oeste subiu uma posição, ultrapassando o Nordeste.