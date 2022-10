Quais foram os deputados mais votados em cada estado nas eleições de 2022

A Câmara dos Deputados tem a possibilidade de se renovar a cada quatro anos, quando são eleitos os 513 deputados federais. Cada estado elege entre oito e 70 nomes, a depender do número de habitantes do local. Nas eleições de 2022, o candidato com a melhor votação no Brasil foi Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais, com mais de 1,4 milhão de votos.

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.

Em São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) atingiu 1 milhão de votos e liderou a votação para deputado federal no estado. O ex-candidato à Presidência e ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) foi o segundo candidato mais votado do país para a Câmara em 2022.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que bateu o recorde histórico para o cargo em 2018, ao atingir 1,84 milhão de votos, perdeu mais de 1 milhão de votos neste ano. O filho do presidente Jair Bolsonaro foi o terceiro mais votado de SP, com 741 mil votos, atrás de Boulos e Carla Zambelli (PL-SP), que teve 946 mil.

Deltan Dallagnol (Podemos) conseguiu a melhor votação para deputado federal no Paraná, com 344,9 mil votos. Ele foi o sétimo mais votado do país, quando são considerados todos os candidatos de todos os estados. Entre os candidatos do Amazonas, Amom Mandel (Cidadania) liderou, com 288,5 mil votos.

Veja quais foram os deputados federais mais votados em cada estado nas eleições de 2022 e quantos votos eles tiveram:

Na lista de dez deputados federais com maiores votações no país, levando em conta todos os estados, oito são de São Paulo, maior colégio eleitoral: além de Boulos, Zambelli e Eduardo Bolsonaro, aparecem Ricardo Salles (PL-SP), com 640,9 mil votos; Delegado Bruno Lima (PP-SP), com 461,2 mil; Tabata Amaral (PSB-SP), com 337,8 mil; Celso Russomano (Republicanos-SP), com 305,5 mil; e Kim Kataguiri (União Brasil-SP), com 295,4 mil votos.

Fora de São Paulo, apenas Nikolas Ferreira, o mais votado do país, e Dallagnol, em sétimo lugar, aparecem no top 10 de votações para deputado federal neste ano. Em 2018, cinco dos mais votados no país eram de São Paulo. Três apareceram de novo na lista em 2022: Eduardo Bolsonaro, Celso Russomano e Kim Kataguiri.

Tiririca (PL-SP) ficou em sexto lugar em 2018, mas não está entre os mais votados deste ano, embora tenha sido reeleito. Joice Hasselmann (PSL-SP, na época), que ficou em segundo lugar nas eleições passadas, com 1 milhão de votos, não conseguiu renovar o mandato.

Veja também:

Câmara tem 234 novos nomes e renovação de 44%, a menor da série histórica

Eleições 2022: veja todos os deputados federais eleitos no Brasil