PT pode anunciar apoio à reeleição de Lira para a Presidência da Câmara nesta terça

O PT, partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar o apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a Presidência da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 29. Se vencer a eleição, em fevereiro de 2023, Lira garantirá mais dois anos no comando da Casa.

A bancada do PT tem reunião marcada para esta terça-feira, 29, às 14h, para tratar do apoio. Parlamentares da federação composta por PT, PCdoB e PV devem participar do encontro. Juntos, os três partidos elegeram 79 deputados em outubro.

Com o apoio a Lira, o PT pretende garantir a governabilidade de Lula e ocupar espaços relevantes na Câmara, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e lugares de destaque em outros colegiados importantes.

Os últimos partidos que anunciaram apoio à reeleição de Lira foram o Solidariedade e o Pros, que devem se fundir em um só. Na sexta-feira, 25, as legendas divulgaram uma nota dizendo que “a decisão leva em conta o fato de Lira representar a unidade que o Brasil precisa para voltar a crescer”.