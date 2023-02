PT decide prorrogar mandatos, e Gleisi Hoffmann fica no comando do partido até 2025

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) seguirá como presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) até 2025. O PT decidiu prorrogar os mandatos da direção nacional e direções estaduais da sigla por mais dois anos em reunião do diretório nacional realizada nesta segunda-feira.

"Decidimos prorrogar os mandatos da direção nacional e direções estaduais por dois anos. No próximo (encontro) do diretório, faremos o debate sobre as direções municipais", disse a líder.

Gleisi explicou que, com isso, os mandatos ficam válidos até 2025. A decisão constará na resolução do partido que será publicada na terça-feira.

Os petistas preferiram adiar a discussão sobre os diretórios municipais em função das eleições municipais de 2024. O tema será debatido em outro encontro.