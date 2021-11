PSDB vai retomar a votação das prévias neste sábado, 27

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que a votação das prévias da legenda será retomada neste sábado, 27. A escolha do candidato do partido à presidência da República será reiniciada após a contratação de uma nova empresa que vai substituir o sistema que teve problemas no último domingo, 21.

"O nosso corpo técnico chegou a um entendimento de que dentro das características, das possibilidades, não há nenhuma tecnologia absolutamente robusta para algo que o PSDB exige. Nós escolhemos uma empresa que vai iniciar o processo amanhã e vai retomar no mesmo horário, das 8h até 17h", disse Araújo em entrevista coletiva no começo da tarde desta sexta-feira, 26.

Em coletiva realizada no partido, o presidente Bruno Araújo acaba de anunciar a retomada da votação das #PréviasPSDB. O processo acontecerá neste sábado (27/11) das 8h às 17h. pic.twitter.com/eakO3hgshJ — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 26, 2021

Ainda segundo o presidente do PSDB, a apuração vai começar assim que a votação terminar e vai incluir 3.700 votos que foram concluídos no último fim de semana. Falta quase a totalidade dos 44.700 aptos a escolher um nome entre João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Araújo também garantiu que a nova plataforma passou nos testes feitos na madrugada desta sexta-feira.

Até o momento, não está claro o que realmente aconteceu com o aplicativo desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). A principal falha foi constatada na etapa de tirar uma foto do eleitor, processo necessário para validar o voto. Nesta semana, o PSDB emitiu uma nota dizendo que “cresce o alerta de que o app pode ter sido vítima de ataque de hackers”.

A executiva nacional do partido não quer o envolvimento da Polícia Federal, mas a pressão interna e dos três candidatos para uma solução definitiva cresce cada vez mais. Ex-caciques do PSDB solicitaram que a PF entre no caso.

Antes mesmo da votação começar, analistas políticos alertavam que o partido poderia sair rachado do processo, pelo alto grau de competitividade entre os candidatos. Com o problema técnico, o clima só piorou nos últimos dias. Tanto a campanha de Leite quanto a de Doria dizem que estavam ganhando, e que esperam que o resultado seja a seu favor.

Do total de eleitores inscritos a participar da votação, mais de 60% são paulistas, que em sua maioria apoiam Doria. O Rio Grande do Sul, terra que deve dar maioria ao governador gaúcho, tem 9% dos inscritos, e Minas Gerais, que também apoia Leite, tem 4% dos filiados inscritos a votar.

Apesar da vantagem, em números absolutos, do governador paulista, a conta não é uma matemática simples. Os votos dos filiados contam como 25% do peso total, os deputados federais, senadores, vice-governadores e vice-governadores e ex-presidentes do partido somados também valem 25%, assim como o dos deputados estaduais. Já prefeitos e vereadores têm peso de 12,5%, cada, na escolha interna do PSDB.