PSDB vai entregar base de programa de campanha a vencedor de prévias

Quem sair vitorioso da disputa das prévias do PSDB, realizadas neste domingo, 21, vai receber do partido um documento com os principais pilares para formular um programa de campanha à presidência da República em 2022. De acordo com o presidente da legenda, Bruno Araújo, o texto foi formulado desde 2019.

“Nós tivemos aqui em Brasília o maior congresso nacional da história onde nós atualizamos nossas ideias. Vi os senadores, vereadores, deputados e governadores discutindo a vida das pessoas. Pegamos os melhores pensadores e transformamos no melhor programa do PSDB. Este documento vai ser entregue ao vitorioso das prévias para servir como base do programa que vai cuidar da vida dos brasileiros”, disse Araújo no fim da manhã deste domingo, em Brasília.

O PSDB define o nome do político tucano que irá disputar a presidência da República em 2022: Eduardo Leite, João Doria ou Arthur Virgílio. Dos 1,3 milhão de membros do partido, 44.700 filiados e mandatários se inscreveram para votar no processo, que vai até as 18h em sistema híbrido, com votação virtual, por meio de aplicativo, e presencial, em Brasília. O resultado está previsto para sair até as 19 horas.

Os três candidatos foram até a capital federal para conversar de perto com os filiados de partido. No evento de abertura, falaram rapidamente e mencionaram a palavra "democracia" como o principal legado da escolha interna do partido. Também foram homenageados Bruno Covas e Firmino Filho, que faleceram neste ano.

No tabuleiro eleitoral, as prévias do PSDB impactam outras legendas porque dali pode sair um candidato cabeça de chapa ou um possível vice de uma coligação mais ampla da terceira via, que pretende ser uma alternativa aos polos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.