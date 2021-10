PSDB vai avaliar caso a caso se 92 filiados de SP podem votar em prévias 

A Executiva Nacional do PSDB decidiu, nesta quinta-feira, 28, que a Comissão Especial de Prévias vai analisar, caso a caso, se 92 prefeitos e vice-prefeitos foram filiados fora do prazo estabelecido pela legenda para votar nas eleições do dia 21 de novembro, que vão escolher o candidato à presidência pelo partido em 2022.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Até a definição, que deve sair nos próximos dias, os novos filiados permanecem suspensos, como já tinha definido o presidente do PSDB, Bruno Araújo, na quarta-feira, 27.

“A decisão da Executiva referenda resolução da Presidência Nacional do PSDB que determina ainda a competência da Comissão de Prévias para deliberar sobre qual data de filiação deve ser considerada em cada caso para efeitos de formação do colégio eleitoral”, diz uma nota do partido.

NOTA A Executiva Nacional do PSDB decidiu por aclamação que ficará a cargo da Comissão Especial de Prévias a análise, caso a caso, das condições de filiação de 92 prefeitos e vice-prefeitos do estado de São Paulo, cuja possibilidade de participação nas prévias partidárias foi + — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) October 28, 2021

O presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, avaliou a decisão como positiva. “Eu considero a decisão dentro da coerência de olhar cada um dos casos. A participação desses filiados é fundamental para o processo democrático”, diz.

O questionamento veio dos diretórios do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Ceará, que apoiam o governador gaúcho, Eduardo Leite, candidato nas prévias. A denúncia é de que os políticos paulistas, ligados ao governador João Doria, se filiaram fora do prazo estabelecido de 31 de maio para poder votar nas prévias. Os diretórios dizem que a data foi fraudada, de forma retroativa.

Marco Vinholi explica que o questionamento veio porque houve o anúncio da filiação desses mandatários paulistas em uma data e a parte burocrática, com a filiação de fato, em outra. Na avaliação dele, este processo é algo corriqueiro no meio político. Os votos desses 96 prefeitos e vices correspondem a 2% do total.

Na conta geral que vai escolher o candidato à presidência do PSDB, os filiados somam 25%, os deputados federais, senadores, vice-governadores e vice-governadores e ex-presidentes do partido somados também valem 25%, assim como o dos deputados estaduais. Já prefeitos e vereadores têm peso de 12,5%, cada, na escolha interna.