PSDB pode integrar minha campanha à prefeitura de SP, diz Tabata Amaral

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) disse nesta segunda-feira, 18, que convidou o PSDB para integrar a sua campanha.

"Existe [a possibilidade] e o convite está posto e acredito que isso seria muito importante para a cidade de São Paulo. Hoje, o PSDB não é só um partido de muita história e tamanho, mas é um partido de quadros e acho que é o que está faltando nessa disputa", disse Amaral em entrevista ao programa Eleições 2024 da EXAME.

Tabata disse ainda que a aliança com o PSDB gira em torno de um projeto de cidade, e disse que o partido sempre foi uma alternativa de centro na cidade de São Paulo.

"A minha conversa com o PSDB é com base em projeto de cidade. Vamos discutir o que pensamos para mobilidade e para educação, por exemplo. E o PSDB é esse partido que historicamente, aqui na cidade de São Paulo, foi uma alternativa de centro", afirmou.

A pré-candidata não deu um prazo para anunciar se o acordo com o partido vai aconteceu ou não, mas reforçou que a possível aliança vai valorizar sua campanha — e criticou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), por querer um apoio envergonhado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Acredito que nosso projeto fica maior e fará sentido para as pessoas. Hoje, na política, tanta coisa não faz sentido. Tanta gente tendo que explicar ou esconder os seus apoios. O próprio prefeito Ricardo Nunes que quer o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não quer que ninguém saiba disso", concluiu.

Namoro de Tabata e PSDB

A deputada se reuniu nas últimas semanas com políticos históricos do PSDB, como o ex-prefeito José Serra, e o deputado federal Aécio Neves, ex-presidente da sigla. Uma sinalização positiva a Tabata foi a declaração do presidente municipal do partido, José Aníbal.

Ele afirmou que uma aliança com Nunes é totalmente incompatível com a história do PSDB.