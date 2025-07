Prouni: inscrições terminam nesta sexta-feira (4); saiba como se inscrever

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2025 se encerram nesta sexta-feira, 4.

O programa oferece mais de 211 mil bolsas de estudo: mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. Elas são destinadas a estudantes de baixa renda que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O que o Prouni oferece

O Prouni proporciona uma oportunidade de acesso ao ensino superior em instituições privadas de todo o país.

Este ano, o programa oferece bolsas para mais de 370 cursos em 887 universidades e faculdades particulares.

O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes que, de outra forma, não teriam condições financeiras para pagar a mensalidade.

Quem pode se inscrever?

Os candidatos interessados devem ter participado do Enem 2023 ou 2024, com nota mínima de 450 pontos nas quatro áreas do exame (matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza) e não terem zerado a redação.

Além disso, o estudante precisa atender a um dos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública .

Ter cursado o ensino médio em instituição privada , mas com bolsa integral .

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada , na condição de bolsista integral .

Ter cursado o ensino médio em instituição privada , mas com bolsa parcial .

Ser pessoa com deficiência , conforme a legislação.

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura ou pedagogia.

Critérios para bolsas integrais e parciais

Para concorrer a uma bolsa integral, que cobre 100% do valor da mensalidade, o candidato deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até R$ 2.277 por pessoa, ou seja, até um salário mínimo e meio.

Já para a bolsa parcial, que cobre 50% da mensalidade, a renda familiar bruta mensal deve ser de até R$ 4.554.

Como se inscrever?

A inscrição deve ser feita no site oficial do MEC, acessando o portal único de acesso ao ensino superior com o cadastro Gov.br.

O candidato precisa preencher seus dados pessoais, informações socioeconômicas e familiares.

Além disso, deverá escolher a categoria de concorrência (ampla concorrência ou por meio de cotas, para pessoas com deficiência, autodeclarados indígenas, pardos ou pretos).

O estudante também precisará selecionar sua primeira e segunda opções de curso, a instituição de ensino e a cidade. Por fim, deve revisar todas as informações e confirmar a inscrição.

Até quando posso me inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até 23h59 (horário de Brasília) do dia 4 de julho de 2025.

Calendário de Inscrições do Prouni 2025 - 2º semestre