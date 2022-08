Prouni divulga resultado nesta terça-feira; veja como consultar

O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar nesta terça-feira o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre. Não há horário determinado para divulgação da lista, os poderão consultar os resultados no site do MEC.. Nesta edição, o programa oferta cerca de 190 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior.

Após a divulgação dos resultados da primeira chamada, os candidatos terão até o dia 17 de agosto para comprovar as informações prestadas, apresentando documentação necessária. Depois da análise das documentações dos primeiros classificados, o resultado da segunda chamada do programa será divulgado no dia 22 de agosto.

Caso não tenha sido classificado nas primeiras convocações, o candidato poderá se inscrever na lista de espera do programa nos dias 5 e 6 de setembro. A lista será divulgada no dia 9 do mesmo mês.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em universidades privadas de todo país para estudantes que ainda não tenham diploma universitário e atendam aos critérios de renda. Para ter acesso ao programa, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo– no caso de bolsa integral–, ou de até 3 salários mínimos mensais por pessoa no caso de bolsa parcial.

Para se candidatar é necessário que o estudante tenha prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das duas últimas edições, alcançado nota mínima de 450 pontos e não tenha zerado a redação.

