Prouni 2024: Resultado da 1ª chamada será divulgado nesta terça-feira; saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta terça-feira, 6, a lista de aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2024. Mais de 1.2 milhão de pessoas se inscreveram no processo seletivo.

O programa oferece, ao todo, 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Entre os cursos com maior quantitativo de oferta de bolsas estão Administração, com 36.963 bolsas, Pedagogia, com 25.53, e Ciências Contábeis, com 21.745. Neste ano, a novidade é que o governo ampliou o número de vagas para os cursos de Direito e Medicina.

Segundo dados do MEC, o curso com o maior número de inscrições foi medicina, seguido por direito, psicologia, enfermagem e administração. As regiões Nordeste e Sudeste tiveram o maior quantitativo de incritos.

Como acessar o resultado da primeira chamado do Prouni 2024?

Para acessar o resultado é necessário logar na sua conta do Gov.br no site do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/prouni). Quando o resultado estiver disponível será possível verificar os selecionados na chamada regular.

Que horas sai o resultado da 1º chamada do Prouni 2024?

O resultado da primeira chamada será divulgado nesta terça-feira, 6, no site do Prouni. O MEC não revela qual o horário que a lista dos selecionados será liberada para consulta. Nas edições anteriores do programa, os candidatos conseguiram acessar o resultado a partir das 9h.

Quando sai o resultado da 2ª chamada do Prouni 2024?

O resultado da segunda chamada do Prouni 2024 será divulgada no dia 27 de fevereiro.

Calendário do Prouni

Inscrição: 29/1 a 2/2

Resultado 1ª chamada: 6/2

Resultado 2ª: 27/2

Inscrição da lista de espera: 14 e 15/3

Resultado da lista de espera: 18/3

Quem pode se inscrever no Prouni?

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. Para participar do Prouni é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições:

tenha cursado:

o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e

o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e

seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

O que é Prouni?

O Prouni é programa que oferta vagas em instituições particulares de ensino superior com bolsas de estudo de 50% e 100%.

Quem criou o Prouni?

O programa Universidade para Todos foi criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005 pelo Ministério da Educação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Fernando Haddad, que enquanto esteve à frente do MEC, a pasta alcançou o número de mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas em universidades privadas de todo o país. A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total.