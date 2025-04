Proteção Civil diz que energia elétrica está quase restabelecida em Portugal

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) de Portugal informou nesta terça-feira, 29, que o fornecimento de energia elétrica no país, afetado desde segunda por um apagão, está "praticamente restabelecido em sua totalidade".

A entidade especificou o estado atual do país em comunicado, no qual explicou como procedeu desde o início do apagão, que foi sentido em Portugal a partir das 11h33 (hora local) de ontem.

Também afirmou que "continua monitorando de perto o desenvolvimento da situação, mantendo-se em coordenação com todas as entidades relevantes".

Na nota, ele explicou que “desde os primeiros momentos” foram acionados os mecanismos previstos no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, e habilitado o Centro Nacional de Coordenação Operacional (CCON).

No âmbito das capacidades do CCON, reuniram os centros de coordenação regionais e sub-regionais e fortaleceram a articulação com operadoras de energia, empresas de telecomunicações, forças de segurança e serviços de transporte, entre outras instituições.

Além disso, forneceram combustível e geradores para hospitais, unidades de terapia intensiva e outras instituições essenciais afetadas pelos cortes de energia e auxiliaram grupos vulneráveis ​​com intervenções prioritárias.

Também confirmaram que enviaram, entre outras medidas, um SMS preventivo à população a partir das 17h15 (hora local), embora a Agência EFE tenha conseguido confirmar que, para alguns usuários, chegou depois das 22h (hora local).

A causa da queda de energia é desconhecida neste momento, embora as autoridades portuguesas tenham indicado que ela teve origem na Espanha.

Todos os usuários voltaram a ter energia, o abastecimento de água está funcionando praticamente em todo o país e os aeroportos estão operacionais após o apagão, de acordo com dados do governo português.