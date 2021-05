Projetos culturais em SP vão receber investimentos de R$ 198 milhões

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou nesta terça, 11, um programa de fomento cultural de R$ 198 milhões para este ano. Será o maior investimento já feito na área no Estado. Segundo o secretário da pasta, Sérgio Sá Leitão, serão contemplados um total de 9.340 projetos, presenciais e online. Serão divididos em três programas: o ProAC Direto, para espaços culturais, o ProAC Editais, que somam R$ 162 milhões, e o programa Juntos pela Cultura, que investirá R$ 20 milhões.

Haverá ainda a utilização de recursos da Lei Aldir Blanc, do governo federal, de R$ 18 milhões. Trata-se de uma verba não utilizada por municípios e que foi revertida ao Estado para o programa ProAC Lab, destinado aos não contemplados nesta linha em 2020 em setores como teatro, música e artes visuais.

As inscrições para os dois editais do ProAC estarão abertas a partir do dia 18, no site da secretaria, e as inscrições já estão abertas para o programa Juntos pela Cultura, até o fim de maio. Segundo projeções da secretaria, cerca de 138 mil empregos deverão ser gerados, e o impacto econômico é estimado em R$ 300 milhões. Sá Leitão divulgou ainda uma extensa programação festiva referente ao centenário da Semana de Arte Moderna, que acontece em fevereiro de 2022. Intitulado Modernismo Hoje, o projeto prevê cerca de 100 eventos ao longo de 18 meses, iniciando em julho deste ano e terminando em dezembro do próximo.

"Uma data da importância da Semana de 22 precisa ser celebrada ao longo de um período significativo, suficiente para que muitos eventos aconteçam", afirma Sá Leitão. Entre as diversas atividades, destacam-se a temporada da São Paulo Companhia de Dança intitulada Pau Brasil - Inspirações Modernistas, com coreografias inspiradas na música de Villa-Lobos (a partir de 23 de maio de 2022), também a exposição Portinari Por Todos, que deve ocorrer no MIS Experience (janeiro a junho de 2022), e a série documental A Semana que Ninguém Viu, mas o Brasil Jamais Esqueceu, produzida pela TV Cultura, que também vai exibi-la entre 7 e 11 de fevereiro do próximo ano.