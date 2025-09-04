Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Projeto do Sistema Nacional de Educação avança na Câmara e segue para sanção presidencial

SNE busca melhorar a gestão educacional, com um sistema de dados integrados e ajustes no Custo Aluno-Qualidade (CAQ)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08h19.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE), conhecido como "SUS da educação", já aprovado pelo Senado em 2022. Entre os principais pontos, o projeto prevê a criação de uma base integrada de dados educacionais e de um Identificador Nacional Único do estudante, um prontuário que reunirá todo o histórico escolar desde a pré-escola.

A elaboração e supervisão dessa base, batizada de Infraestrutura Nacional de Dados da Educação (INDE), ficará sob responsabilidade do Ministério da Educação. Agora, o texto vai à sanção presidencial.

O projeto também institui comissões tripartites (União, estados e municípios) e bipartites (estados e municípios) como espaços de articulação sobre metas da educação. O texto original, do Senado, previa que as principais decisões seriam tomadas na comissão tripartite, mas a Câmara alterou esse ponto após críticas sobre possível perda de autonomia de estados e municípios. As comissões terão funções “consultivas, propositivas e fiscalizadoras”.

"Com o SNE, será possível acompanhar e estruturar de forma precisa as políticas públicas da educação. Trata-se da lei mais importante da área, pois estabelecerá as regras para que a educação funcione de maneira mais harmônica, menos burocrática e mais participativa", comentou o relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL).

Regulamentação do Custo Aluno-Qualidade 

Outro ponto é a regulamentação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), mecanismo que define o valor mínimo a ser investido por aluno para assegurar uma educação pública de qualidade.

O cálculo levará em conta um conjunto de insumos essenciais, como infraestrutura escolar, material didático e valorização dos profissionais, e será ajustado às realidades regionais dos municípios. Caberá ao Ministério da Educação definir a metodologia, em pactuação com os outros entes.

O projeto também estabelece objetivos para os entes federados, como erradicar o analfabetismo, garantir infraestrutura adequada para todas as escolas públicas e promover a valorização dos profissionais da educação.

Acompanhe tudo sobre:EducaçãoCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

Câmara dos Deputados aprova projeto que proíbe descontos automáticos de aposentados pelo INSS

Governo empenha R$ 2,2 bilhões em emendas Pix

Oposição consegue aprovar em comissão do Senado fiscalização nos Correios

Mais na Exame

Mundo

Naufrágio em rio na Nigéria deixa ao menos oito desaparecidos e 32 mortos

Mercados

Dados de emprego ADP nos EUA e balança comercial do Brasil: o que move os mercados

Infraestrutura

Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

ESG

Por que os veículos elétricos ainda não decolaram no Brasil? Estudo revela oito obstáculos