Privatização da Sabesp: governo Tarcísio deve anunciar detalhes da desestatização nesta semana

O governo Tarcísio de Freitas deve anunciar nesta semana detalhes da modelagem do processo de desestatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A informação foi divulgada pelo Valor e confirmada pela EXAME com fontes da administração estadual.

Serão reveladas informações como a quantidade de ações que o estado colocará à venda, o valuation da empresa e o percentual de redução da tarifa de água prometida pelo governo durante o processo de privatização.

O Conselho Diretor do Programa de Desestatização precisará aprovar a modelagem antes da divulgação. É esperado que entre os dias 10 e 17 de abril o governo realize uma coletiva de imprensa para anunciar os detalhes. Com isso, o leilão de privatização deve ser marcado até julho.

Em entrevista à EXAME, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, Natália Resende, afirmou que o governo deve permanecer com uma participação entre 15% e 30% após o processo de processo de privatização da estatal, e ser um dos maiores acionistas com poder de veto no conselho da empresa. Hoje, o estado possui 50,3% da companhia.

Sabesp deve ter acionista de referência

A modelagem deve mostrar se o governo terá um acionista de referência, que é um dos desejos da administração estadual. Na última quarta-feira, 3, o CEO da Aegea, Radamés Casseb, disse em evento do Bradesco BBI que a companhia pretende comprar pelo menos 15% das ações. Ele afirmou que a empresa está montando um consórcio com fundos de investimento para ser o acionista de referência da Sabesp.

Com a oferta da privatização se aproximando, os papéis da Sabesp tiveram valorização nos últimos tempos. A ação da companhia fechou na sexta-feira, 5, a R$ 84. Em relatório, analistas do Citi subiu de R$ 84 para R$ 97 o preço-alvo das ações da empresa.