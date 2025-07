Primeiro ano de alistamento feminino: Rio à frente e inscritas do exterior; veja ranking por estado

O primeiro ano de alistamento feminino nas Forças Armadas somou 33.721 inscrições. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Defesa, um dia depois do fim do prazo para a postulação. O número de mulheres interessadas em seguir carreira militar a partir do ano que vem supera em 23 vezes as 1.465 vagas disponíveis.

As oportunidades estão divididas por Brasília e outros 28 municípios, espalhados em 13 estados. São 1.1010 vagas para o Exército, 300 na Aeronáutica e 155 para a Marinha.

De acordo com o ministério, cerca de um quarto das inscritas (8.102) são do Rio de Janeiro. Na sequência do ranking de candidaturas, vêm São Paulo (3.152), Distrito Federal (2.368), Amazonas (2.334) e Pará (2.164).

Veja o ranking:

Rio de Janeiro: 8.102 São Paulo: 3.152 Amazonas: 2.334 Distrito Federal: 2.368 Pará: 2.164 Rio Grande do Sul: 2.161 Bahia: 2.029 Minas Gerais: 1.930 Pernambuco: 1.744 Paraná: 944 Ceará: 933 Goiás: 768 Santa Catarina: 715 Mato Grosso do Sul: 722 Maranhão: 528 Rio Grande do Norte: 459 Paraíba: 354 Piauí: 337 Espírito Santo: 311 Mato Grosso: 300 Rondônia: 271 Roraima: 252 Alagoas: 239 Sergipe: 236 Amapá: 144 Acre: 123 Tocantins: 87 Outras 14 voluntárias se alistaram no exterior

Após a inscrição, o recrutamento contará com mais quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação.

Quem permanecer será incorporada no primeiro ou segundo semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha. Essa é a data limite na qual as militares ainda podem manifestar o desejo pela desistência.

O público masculino, por sua vez, totalizou pouco mais de 1 milhão de alistados. A maior fatia veio de São Paulo, com 271.589 inscritos.

Aporte de R$ 2 milhões

Antes impedidas de fazer o alistamento ao completar maioridade, as jovens podem, a partir deste ano, de maneira voluntária, demonstrar formalmente o desejo de prestar o serviço militar, obrigatório aos homens ao fazer 18 anos.

Até então, as brasileiras só podiam ingressar nas Forças Armadas via concurso para suboficiais e oficiais. São apenas 37 mil mulheres na carreira, ou 10% do efetivo total.

Em janeiro, o Ministério da Defesa informou que as mulheres seguirão para quartéis que já tenham capacidade de recebê-las, com quartos, banheiros e mais políticas adaptadas.

Com investimento de R$ 2 milhões no próximo ano, a ideia é inserir ainda equipamentos de identificação facial e mais câmeras de segurança nos alojamentos, a fim de coibir casos de abuso e assédio.