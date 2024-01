Primeira semana do ano tem previsão de chuva em todo o país; confira o tempo em cada região

A primeira semana de 2024 tem previsão de chuvas fortes em todo o Brasil, principalmente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos estados do Piauí e Maranhão, além de áreas do norte de Minas Gerais e do centro-sul da Bahia, a expectativa é de grandes volumes nos primeiros dias do ano, com acumulados de 150 a 250 milímetros.

A formação de uma Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a partir desta terça-feira, traz possíveis precipitações e temporais para todas as regiões do país. A ZCAS é um fenômeno meteorológico que ocorre quando a umidade do ar do oceano Atlântico se encontra com umidade do ar da Amazônia, provocando chuva.

A previsão de chuva, no entanto, não elimina o calor na maior parte do país. Ainda de acordo com o Inmet, janeiro será um mês de altas temperaturas, com calor acima da média, principalmente no Norte e Nordeste. Na região sul, segundo dados divulgados pelo MetSul, a expectativa é de clima agradável, sem grandes picos de calor.

Veja a previsão para a primeira semana em cada região do país

Sul

A primeira semana do ano será típica de verão na região, mas sem temperaturas muito altas. O calor estará presente durante o dia, com temperaturas máximas em torno dos 30 ºC e pancadas de chuva ao final da tarde.

Os maiores acumulados devem se concentrar na região nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná, onde o volume deve chegar a 70 mm nos próximos cinco dias. No norte do Paraná, o volume esperado nesse período não deve ultrapassar os 10 mm.

A partir da segunda semana, é esperado um calor mais intendo e com com maior risco de temporais, especialmente no Rio Grande do Sul.

Sudeste

A semana deve ser marcada por chuvas volumosas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e centro norte de Minas Gerais. Ao final da semana, os acumulados devem chegar a 150 mm. Em São Paulo, as chuvas devem se concentrar no litoral e no extremo norte do estado, com volumes de até 60 mm.

Em São Paulo, a previsão é de tempo encoberto na maior parte da semana, com termômetros abaixo de 26ºC. No Rio de Janeiro, a umidade fica alta e a sensação será de clima abafado, com máximas próximas aos 30ºC.

Centro-Oeste

As chuvas chegam à região com acumulados de até 200 mm em Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, a precipitação se concentra no sudoeste e no extremo norte, com metade do volume acumulado nos estados vizinhos.

Nordeste

Nesta primeira semana, a chuva também chega ao Nordeste do país. As precipitações devem ser mais intensas na Bahia, centro-sul do Maranhão e centro-sul do Piauí, com volumes de até 120 mm.

Norte

A semana promete chuva volumosa de até 150 mm no Tocantins e centro-sul do Pará. Em Rondônia, o acumulado na semana deve se manter em torno de 60 mm. Atenção para o sul do Acre, norte do Amazonas e Roraima, onde os volumes esperados devem ficar abaixo de 15 mm.