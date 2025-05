Primeira neve do ano anima moradores das serras do Sul; veja a previsão para os próximos dias

Moradores de ao menos seis municípios das serras gaúcha e catarinense acordaram na manhã de ontem vendo ruas, casas e a paisagem cobertas de neve pela primeira vez neste ano. O fenômeno está ligado à onda de frio que avança pelo país devido à evolução de uma massa de ar polar e que levou a novos recordes de temperaturas mínimas em capitais do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.

A queda na temperatura foi recebida com alegria e bonecos de neve por moradores e turistas em São Francisco de Paula (RS), Cambará do Sul (RS), São José dos Ausentes (RS), Bom Jesus (RS), São Joaquim (SC) e Urupema (SC), onde foi registrada a menor temperatura do estado: -1,3°C. Mas também trouxe problemas. Um trecho da rodovia SC-390, na altura da Serra do Rio do Rastro, entre os municípios catarinense de Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, foi fechado por uma hora durante a manhã por conta de uma nevasca. A serra se tornou um ponto turístico no sudeste catarinense, perto do Rio Grande do Sul, com suas estradas sinuosas, mirantes e cachoeiras.

Chuvas no RS

O frio variou entre 0°C e 7°C em boa parte de Santa Catarina pela manhã, mas em Florianópolis, a temperatura ficou em 13°C.

— Nesta sexta, 30, com o distanciamento do ciclone extratropical, a previsão é que chegue uma massa de ar seco, que deve gerar tempo estável e dia ensolarado — afirmou a meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram, órgão meteorológico de Santa Catarina.

Mas até amanhã, os estados do Sul permanecerão em estado de atenção devido ao avanço da frente fria, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Deve haver mais chuvas fortes em diversas partes do Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo.

Ontem, chuvas com rajadas de vento fizeram 11 cidades gaúchas suspenderem as aulas. Em Mostardas, no Litoral Sul do Rio Grande do Sul, 120 pessoas ficaram desabrigadas quando a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais.

As capitais que tiveram recordes de temperaturas mínimas deste ano foram São Paulo (12,4°C, na estação automática do Mirante de Santana), Porto Alegre (8,5°C na estação automática do Jardim Botânico), Curitiba (5,8°C), Campo Grande (6,6°C) e Cuiabá (14°C).

Em São Paulo e Porto Alegre, esses recordes podem ser batidos hoje, segundo o Climatempo. A mínima prevista para a capital paulista é de 9°C, e para a capital gaúcha, de 7°C.