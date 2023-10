Primaverão: semana deverá ser de chuvas intensas e clima abafado no Sul e Sudeste; veja previsão

A primeira semana de outubro deverá ser de instabilidade e chuvas em boa parte do país. Na região Sul, com o avanço de uma frente fria, e a formação de um ciclone extratropical no oceano a partir de quarta-feira, a tendência é de temperaturas baixas e grandes volumes de água. No Sudeste, o tempo fica fechado, com chances de rajadas de vento e raios, e a temperatura abafada, no Rio, São Paulo e Mina Gerais.

Nesta semana, a região Sul será atingida por chuva excessiva e extrema, que pode provocar alagamentos e inundações, além de deslizamentos de terra, segundo o MetSul. Dessa vez, segundo o serviço meteorológico, Santa Catarina e Paraná deverão ser mais atingidos pelas chuvas, diferentemente do que aconteceu em setembro, quando foi o Rio Grande do Sul o mais prejudicado. Ao menos 51 pessoas morreram no estado gaúcho por conta das fortes chuvas no último mês.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de tempestade para toda a região Sul, com validade das 15h desta terça-feira até as 10h de quarta. Segundo o órgão, as chuvas devem ficar entre 50 e 100 mm/dia. Ventos intensos de 60 a 100 km/h também devem ocorrer, além de queda de granizo.

No Sudeste também predomina o tempo instável. Para esta terça-feira, deve ocorrer chuva forte no leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Em São Paulo estão previstas pancadas isoladas no litoral. Já na quarta-feira, uma nova frente fria volta a trazer instabilidade para região. Na quinta-feira, temporais podem atingir Rio e São Paulo.

Previsão

Apesar das chuvas, a tendência é de clima abafado no Sudeste, de acordo com o Climatempo. Segundo o Inmet, no Rio de Janeiro, as temperaturas ao longo da semana devem ficar entre 20°C e 37°C. Em São Paulo, a diferença entre máxima e mínima é semelhante: 16°C e 30°C. O cenário é parecido em Belo Horizonte e Vitória. Nas quatro capitais, as chuvas desta semana podem ocorrer acompanhadas de trovodas e rajadas de vento.

Como será o mês?

Outubro deverá seguir a tendência de setembro de temperaturas acima da média em boa parte do território nacional, segundo o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas, por outro lado, deverão ser acima do esperado no Sul do país e em partes do Sudeste e Centro-Oeste, ficando abaixo do normal na parte central e Norte do Brasil.

— Praticamente todo país ficará com temperaturas acima da média. Exceto ali no Ro Grande do Sul — aponta a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, que destaca as regiões que mais devem sofrer com o calor — Mato Grosso, sudeste do Pará, Tocantins e Piauí. Vai ser superquente lá. As temperaturas vão ficar altas, e as chuvas abaixo da média.

Rio de Janeiro e São Paulo, assim como Minas Gerais e Espírito Santo também terão calor acima do esperado. Veja abaixo um mapa que mostra a tendência das temperaturas para outubro, com as cores em vermelho e laranja indicando onde deverá ser mais quente:

O mapa abaixo mostra a as regiões do país que deverão ter chuvas abaixo (amarelo e laranja) e acima (azul) da média. Nos locais onde deve chover mais que o esperado, destacam-se os estados do Sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sudoeste do Pará