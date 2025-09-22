Previsão do tempo: tempestades e ventos fortes marcam chegada da primavera em SP nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 22, a previsão do tempo para São Paulo aponta para uma mudança no clima. Depois de dias quentes no final do inverno, a primavera começa oficialmente às 15h19, no horário de Brasília, sob influência de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na costa da Argentina.

O cenário inclui chuva moderada a forte, risco de raios, ventos acima de 70 km/h e possibilidade de granizo em áreas isoladas.

A máxima prevista para hoje é de 25°C, enquanto a mínima pode chegar a 17°C no período noturno. A queda está relacionada à entrada de uma massa de ar polar que seguirá influenciando a região nos próximos dias.

Semana começa com tempo instável

A semana começa com tempo instável, alternando entre sol, calor e tempestades, caracterizando essa época do ano na região Sudeste do Brasil.

Para terça-feira, está previsto um dia mais nublado, com queda de temperatura e menor umidade. Na sequência, o tempo segue com nuvens baixas e temperatura amena, e há possibilidade de chuva leve na manhã de quinta-feira, com melhora gradual para o fim da semana, quando o sol volta a aparecer entre nuvens e o clima permanece fresco.