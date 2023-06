Previsão do tempo: semana começa com tempo seco no Sudeste e chuvas no Nordeste

A primeira semana de junho tem previsão de tempo firme em boa parte do Brasil, mesmo com as frentes frias a caminho no decorrer do mês. Um bloqueio atmosférico configurado sobre o país faz com o que tempo seco leve temperaturas acima da média a diversos estados. Na terça-feira, há possibilidade de chuva no sul de São Paulo, no litoral do Paraná e em Santa Catarina, mas com baixo volume acumulado, segundo o portal Climatempo.

Em São Paulo, a temperatura nesta segunda-feira tem mínima prevista de 13 graus, e máxima de 24 graus. No Rio, haverá mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Já em Salvador, onde há possibilidade de chuva para o início da semana, a temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 28.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% desde o norte do Paraná até parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devido à falta de chuva e tempo seco nessas regiões. No encontro dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás o índice pode ficar abaixo de 20%.

Três frias de junho

Três frentes frias devem passar sobre o Brasil e marcar de forma acentuada a queda de temperatura em grandes áreas do país no mês de junho. Segundo o Climatempo, o Sul poderá ter episódios de geada ampla e temperaturas negativas.

Há previsão de chuva isolada no sul gaúcho com a aproximação de uma nova frente fria, porém ela passará de forma muito costeira, não trazendo chuva para as demais áreas da região Sul.

Ocorrência de chuva volumosa também é prevista no litoral de Sergipe e Alagoas devido às ondas de leste, bem como a previsão de chuva intensa na faixa oeste do Amazonas devido à atuação de instabilidades tropicais. Nas demais áreas do Brasil, o tempo seco deve predominar.

Segundo o Climatempo, não se pode descartar a chance de precipitação invernal nas áreas mais elevadas da serra gaúcha e catarinense. Além disso, o ar frio terá força para avançar sobre várias áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste podendo chegar ao Acre e a Rondônia, causando o fenômeno da friagem.

A primeira frente fria forte de junho só deve começar a influenciar o Brasil no fim da primeira quinzena do mês. A segunda frente fria deve passar pelo país pouco depois do solstício de inverno, que ocorre no dia 21 de junho. A terceira frente fria está prevista para o fim de junho.