Previsão do tempo: São Paulo tem temperaturas amênas e tempo firme nesta segunda, 19

Nesta segunda-feira, 19, a cidade de São Paulo terá um dia de tempo firme e temperaturas amenas, segundo previsão meteorológica.

O céu deve permanecer parcialmente nublado pela manhã, com aberturas de sol ao longo do dia.

Sem chances de chuva

Não há expectativa de chuva para hoje, o que torna o clima favorável para atividades ao ar livre. A temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima pode chegar a 27°C, com sensação térmica na mesma faixa da máxima.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 41%, índice considerado dentro da normalidade para o outono na capital. Os ventos devem soprar a aproximadamente 3,3 metros por segundo, com direção predominante do nordeste.

O dia deve seguir com clima limpo e céu aberto, cenário que reforça a estabilidade do tempo para o início da semana.