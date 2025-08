Previsão do tempo: São Paulo tem céu nublado e temperaturas amenas nesta quarta, 6

A previsão do tempo para São Paulo nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, indica um dia com temperaturas típicas do inverno paulistano, variando entre 13°C e 20°C.

A manhã começou com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas, o que causou momentos de tempo úmido, mas sem expectativa de chuvas significativas durante o dia.

Céu nublado e vento leve ao longo do dia

Ao longo do dia, o céu permanecerá nublado, principalmente pela manhã e à noite, com algumas aberturas ocasionais de sol à tarde, proporcionando intervalos térmicos.

O vento soprarará de forma leve, a cerca de 2 a 3 km/h, vindo do sul, o que contribuirá para a estabilidade das condições climáticas, sem grandes mudanças bruscas de temperatura.

Apesar da alta umidade, não há previsões para chuvas intensas, apenas chuvas isoladas e esparsas, mais comuns nas regiões próximas à cidade.

Projeções para os próximos dias

A previsão para os próximos dias indica que a temperatura máxima poderá atingir valores mais altos, com uma expectativa de cerca de 25°C, e o tempo deve ficar mais estável a partir de quinta-feira (07/08).

A umidade do ar diminuirá gradualmente, promovendo uma sensação térmica mais confortável e reduzindo a sensação de frio.

Cuidados e recomendações

Devido à alta umidade, é recomendado que a população se mantenha bem hidratada e se proteja do frio com roupas confortáveis, especialmente idosos, crianças e pessoas mais sensíveis às mudanças de temperatura. A Defesa Civil reforça o acompanhamento das atualizações, pois mudanças nas condições climáticas podem ocorrer a qualquer momento.