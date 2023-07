Previsão do Tempo São Paulo hoje, 14/07: ventania chegou mais cedo em São Paulo, veja a previsão

Previsão do Tempo São Paulo hoje, 14/07

A previsão do tempo para São Paulo, segundo o INMET, indica muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia, com temperatura máxima de 16ºC e temperatura mínima de 9ºC.

Vento: moderado

Umidade do ar: máxima 100% e mínima 40%

Probabilidade de ocorrência de chuva: 0%

Vai chover em São Paulo hoje?

Em São Paulo, hoje tem 0% de chance de chuva ao longo do dia.

Como está a umidade do ar?

O nível de umidade do ar para São Paulo está com máxima de 100% e mínima de 40%.

Como está o vento e as nuvens em São Paulo?

Nesta quinta-feira (14), uma ventania prevista para a tarde chegou mais cedo e causou estragos em algumas áreas da cidade de São Paulo. A força do vento foi tão intensa que resultou na queda de pelo menos duas árvores na Zona Sul. São Paulo deve registrar ventos em uma velocidade de 28.1 km/h hoje.

Nascer e pôr do sol

O nascer do sol será às 06:48 e o pôr do sol às 17:36. A duração do dia é de 10h e 47 minutos.

Ciclone

O clima em São Paulo sofrerá alterações nos próximos dias devido à chegada de um ciclone extra tropical. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura, na sexta-feira (14), ainda há possibilidade de chuviscos durante a madrugada. No entanto, o sistema frontal rapidamente se afastará em direção ao oceano, permitindo a entrada rápida de uma massa de ar frio de origem polar.